Pomezia: comune, programmazione partecipata dei piani sociali di zona. Bilancio positivo per i tavoli tematici

- "Con un incontro sulle politiche di genere, si chiude all'insegna della partecipazione attiva il calendario dei sette tavoli tematici previsti al fine della programmazione partecipata dei piani sociali di zona 2019". Così una nota del comune di Pomezia. "Disabilità e salute mentale, contrasto alla povertà e inclusione sociale, anziani, famiglia e minori, immigrati, dipendenze, donne e politiche di genere - aggiunge - sono le tematiche oggetto degli incontri che hanno visto al fianco dei referenti dei Comuni di Pomezia – capofila del distretto socio-sanitario Rm 6.4 – e Ardea, le diverse realtà associative e sociali del territorio. Soddisfatta l'assessore Miriam Delvecchio: 'Fare rete mettendo a sistema soggetti diversi è indispensabile per costruire progetti condivisi di ampio respiro. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno preso parte ai diversi incontri, perché è grazie all'arricchimento che può darci il confronto attivo che possiamo lavorare per mettere in campo le misure migliori per tutelare chi ha più bisogno. Un grazie particolare va all'ufficio di piano, per il prezioso lavoro che sta svolgendo'. Ricordiamo che l’Ufficio di Piano del Distretto Rm 6.4 è una struttura intercomunale Pomezia-Ardea che organizza e gestisce i servizi e le relative risorse del sistema integrato delle prestazioni sociali erogate a livello degli ambiti territoriali, sulla base della programmazione dei piani sociali di zona".(Com)