Etiopia: coalizione di opposizione, senza riforma elettorale boicotteremo prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coalizione di 107 partiti di opposizione etiopi ha minacciato di boicottare le elezioni del prossimo anno se non verranno apportate riforme alla attuale legge elettorale, che considerano sbilanciata a favore del Fronte democratico rivoluzionario dei popoli etiopi (Eprdf), la coalizione al potere. Lo riferisce la stampa etiope citando il vicepresidente del Consiglio congiunto dei partiti di opposizione contestatori, Girma Bekele. "La legge è stata approvata in fretta senza rispondere alle nostre richieste", ha dichiarato ai media locali Bekele, per il quale “se (la legge) verrà applicata senza rispondere alle nostre preoccupazioni si ripeterà ciò che è accaduto nelle precedenti elezioni, quando il partito al potere ha vinto con il 100 per cento dei voti. Non vogliamo parteciparvi", ha detto Bekele. Secondo le opposizioni, le modifiche apportate il mese scorso alla legge elettorale dopo tre anni di proteste antigovernative non hanno semplificato le cose, ma al contrario reso più complicata la loro rappresentanza al governo. Fra gli elementi contestati, l'aumento del numero di firme necessarie per registrare un partito nazionale a 10 mila, dalle precedenti 1.500. I partiti regionali avranno bisogno di 4 mila firme, rispetto alle precedenti 750.(Res)