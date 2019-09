Lega: accertamenti su tre russi a Hotel Metropol, per pm noto anche terzo nome

- Sono in corso da parte della Procura di Milano gli accertamenti sui tre uomini russi presenti all'incontro al Hotel Metropol di Mosca del 18 ottobre 2018 con Gianluca Saivoni, Gianluca Meranda e Francesco Vannucci, indagati nell'inchiesta per corruzione internazionale sulla trattativa sui presunti fondi russi alla Lega. I pm milanesi avrebbero identificato anche il terzo russo, di cui non cui non è stato rivelato il nome, che si aggiunge a quelli di Andrey Yuryevich Kharchenko e Ilya Andreevich Yakunin, resi noti oggi dal sito Buzzfeed. Dai primi riscontri sembrerebbe che i tre uomini non ricomprano alcun incarico come funzionario pubblico in Russia. Secondo quanto previsto dalla normativa italiana sarebbero quindi indagabili e potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati dell'inchiesta se i pm Sergio Spadaro e Gaetano Ruta lo ritenessero opportuno. Al vaglio degli approfondimenti degli inquirenti i legami tra i tre russi e il governo di Mosca per chiarire per conto di chi trattassero quel giorno al tavolo del prestigioso albergo moscovita con i tre italiani. (Rem)