Forza Italia Roma: riunione dei quindici coordinatori municipali con il consigliere Davide Bordoni

- Si è riunito oggi a Roma in via della Greca il coordinamento municipale di Forza Italia presieduto dal consigliere Davide Bordoni. I coordinatori di Forza Italia dei quindici di Roma hanno discusso le prospettive di rilancio del partito in vista delle prossime attività del partito sul territorio di Roma e delle nuove sfide da raccogliere anche alla luce di uno scenario politico che sta rapidamente mutando a livello nazionale. Questi alcuni dei temi dell'incontro di oggi pomeriggio tra i rappresentanti municipali del partito dove hanno parteciperanno anche i consiglieri di FI, coordinatori, dirigenti e capigruppo. Il partito guarda a Roma dal centro alla periferia, idee e proposte per il rilancio della città sono la base necessaria dalla quale ripartire. "La Raggi è senza libretto d'istruzioni, alberi pericolanti ovunque, a breve le piogge con l'aumento dei rischi e per questo il supporto degli azzurri – afferma il coordinatore romano Davide Bordoni - è volto a coinvolgere le migliori energie dei quartieri, per creare, insieme ai cittadini, un progetto innovativo e credibile per la Capitale, in vista delle importanti sfide che ci attendono. Riportare Forza Italia e il centrodestra ad essere protagonisti indiscussi della politica nazionale partendo da Roma e dall'alternativa ai 5 stelle e alla sinistra. Si costituiranno nelle prossime settimane nei differenti coordinamenti municipali le diverse e nuove iniziative dalla comunicazione all'individuazione di responsabili del partito per maggiore presenza sul territorio. Niente più scuse, l'impegno è quello di mettersi seriamente al lavoro per migliorare questa città e cambiare marcia. Forza Italia come già fatto garantirà un'opposizione inflessibile, seria ma sempre costruttiva per il bene della Capitale e dei romani". (Com)