Venezuela: opposizione pronta a denunciare a Onu protezione di Maduro a terroristi

- L'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, il parlamento presidenuto dal leader oppositore Juan Guaidò, chiederà al governo colombiano di denunciare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la "copertura" offerta dal governo di Nicolas Maduro ai "gruppi terroristici" colombiani. L'An, riunita oggi in sessione ordinaria, ha ricordato di un recente invito rivolto da Maduro ai "leader di gruppi narcoterroristi armati", gli stessi dissidenti delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia) che hanno di recente dichiarato di voler aprire "una nuova fase della lotta armata". A questo si aggiunge la denuncia della presenza di elementi dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) "in ampi territori del Venezuela" così come denunciata a gennaio dal procuratore della Colombia in occasione di un attentato alla scuola di polizia di Bogotà. Il parlamento, le cui funzioni sono però disconosciute dal governo, ha quindi approvato la richiesta di dichiarare gruppi terroristici i dissidenti delle Farc e l'Eln, ma anche del movimento islamista palestinese Hamas, del movimento sciita libanese Hezbollah dell'Isis. (segue) (Brb)