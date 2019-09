Venezuela: opposizione pronta a denunciare a Onu protezione di Maduro a terroristi (4)

- Accuse respinte dal primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello. "Cercano di associarci in qualche modo all'origine della ripresa della violenza", denunciano il fatto che il "Venezuela possa avere un qualche tipo di parecipazione o appoggio a gruppi insurrezionali che operano da sessanta anni in Colombia", ha detto Cabello. L'alto dirigente del partito di governo ha quindi accusato Bogotà di non "aver rispettato" gli impegni firmati con la guerriglia nell'accordo di pace stretto a fine 2016 "iniziando a uccidere indiscriminatamente persone che avevano deposto le armi". In diverse occasioni, le autorità di governo della Colombia hanno denunciato l'esistenza di legami tra la guerriglia e il paese vicino. (segue) (Brb)