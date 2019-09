Siria: Zarif incontra inviato Pedersen, “sosteniamo contatti Damasco-Onu”

- L’Iran continua a sostenere la necessità di contatti tra le Nazioni Unite e il governo della Siria. Lo ha ribadito quest’oggi il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Mohammad Javad Zarif, al termine di un incontro a Teheran con l’inviato speciale dell’Onu per la Siria, Geir Pedersen. “L’Iran è decisa a risolvere la situazione attraverso mezzi politici. Ha sempre sostenuto la necessità di relazioni positive tra Damasco e Nazioni Unite e ha sempre cercato di favorire contatti tra le due parti”, ha affermato il capo della diplomazia iraniana. Nel corso dell’incontro, scrive l’agenzia di stampa ufficiale “Irna”, Zarif e Pedersen hanno discusso degli ultimi sviluppi della crisi in Siria e degli sforzi diplomatici condotti dalle Nazioni Unite e dai paesi garanti del cosiddetto “processo di Astana” (Iran, Russia e Turchia), convergendo sulla necessità di attivare al più presto la commissione costituzionale. Il ministro degli Esteri iraniano ha anche colto l’occasione per condannare le “azioni degli Stati Uniti volte a impedire l’avvio dei lavori della commissione”. (Res)