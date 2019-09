Roma: Raggi, anche via Del Casale di San Basilio entra a far parte di Strade nuove. Rifacimento asfalto e pulizia caditoie

- "Via Del Casale di San Basilio entra a far parte di Strade nuove. Dopo i lavori fatti su via di Portonaccio e via Casal de’ Pazzi, un altro intervento per ripristinare sicurezza e fruibilità sulle principali vie di comunicazione della Capitale". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Il dipartimento Simu ha completato i lavori di rifacimento dell’asfalto, pulizia delle caditoie e restyling della segnaletica stradale. Un intervento atteso dai cittadini del quartiere e che ora è diventato realtà", conclude. (Rer)