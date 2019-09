Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore al Welfare Giulio Gallera firma l'Accordo Accordo quadro di collaborazione tra l'Atalanta calcio e l'Agenzia di Tutela della salute di Bergamo per la diffusione di corretti stili divita.Centro sportivo Bortolotti, Corso Europa 46, Ciserano, Bergamo (ore 10)L'assessore Gallera visita il territorio bergamasco. Incontro con la direzione strategica dell'ATS e delle ASST della provincia (15.45), visita alla Fondazione Honegger Rsa Onlus (via Cappuccini, 10, Albino (16.45); visita Fondazione Cecilia Caccia in Del Negro Onlus, via XX Settembre 19/21 Gandino (17.45); visita Casa Sant'Angela Merici, Via Natta 2, Casazza.Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il vicepresidente Fabrizio Sala partecipano alla festa per i 90 anni del Gran Premio di Monza di Formula 1 e allo stesso traguardo che celebra la Scuderia Ferrari. Tra i partecipanti, Sebastian Vettel, Charles Leclerc e molti altri personaggi che hanno fatto la storia del Cavallino Rampante in Formula 1 e del GP d'Italia.Terrazza Duomo, piazza Duomo 21 (ore 18)VARIEEvento “90 Anni di Emozioni”, organizzato da ACI (Automobile Club d’Italia) per celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia. Ospite d’onore la Scuderia Ferrari, che compie quest’anno 90 anni dalla sua fondazione. Sul palco ospiti illustri e piloti di ogni epoca, tra cui gli attuali titolari Sebastian Vettel e Charles Leclerc.Pizza Duomo (dalle 17.00)Nell’ambito della Festa de l’Unità di Milano l’incontro “Città chiave del futuro? La parola ai sindaci” con Beppe Sala e Valeria Mancinelli. Modera Marco Damilano.Ex Karma, Parco delle Rose, via Fabio Massimo 36 (ore 18.30)Nell’ambito della Festa de l’Unità di Milano il dibattito "Stop alle mafie: come combatterle in Europa" con il senatore Pd Franco Mirabelli, Franco Roberti, Nando Dalla Chiesa, Martina Mazzeo e Claudia Peciotti.Ex Karma, Parco delle Rose, via Fabio Massimo 36 (ore 21.00)(Rem)