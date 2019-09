Governo: Orlando (Pd), non sarò ministro, dirigenza Partito per me è grande onore

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, informa su Facebook: "Il segretario del mio partito mi ha proposto di fare parte del nuovo governo con una delega di grande rilievo, fatte salve le prerogative del presidente incaricato e del capo dello Stato. Ringraziandolo per la proposta ho declinato per due ragioni. La prima - spiega - è che, come ripeto da settimane, la nostra richiesta di discontinuità implica la necessità di una forte innovazione anche nella nostra compagine. E non si può chiedere ad altri quello che non si è in grado di chiedere a noi stessi. La seconda, la più importante, è - precisa l'ex guardasigilli - che credo che la scommessa che stiamo facendo si gioca in larga parte nella società e in questo senso sarà determinante il ruolo del nostro partito. Rimanere a dirigerlo è per questo un onore ancora più grande e parte integrante della battaglia che dovremo condurre insieme". (Rin)