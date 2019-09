Balcani: ministro Esteri montenegrino Darmanovic, percorso di avvicinamento all'Ue troppo lento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di avvicinamento dei paesi dei Balcani occidentali nell'Ue rimane "troppo lento". Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri del Montenegro Srdjan Darmanovic durante il Forum strategico che si tiene a Bled in Slovenia. Darmanovic ha detto che "si parla spesso del 2025 come dell'anno di conclusione dei negoziati con Podgorica, ma se continueremo ad aprire e chiudere i capitoli con la tempistica attuale, il 2025 potrebbe trasformarsi nel 2035 o nel 2045". Il ministro montenegrino ha detto che "il 2019 è stato particolarmente lento sul piano del percorso europeo della regione e i motivi risiedono forse nel fatto che i paesi dei Balcani occidentali non hanno fatto progressi, ma dal nostro punto di vista il 2019 non è stato molto peggiore di altri anni". Darmanovic ha ribadito che "la responsabilità maggiore rimane in mano alle autorità dei paesi della regione, ma anche l'Unione europea deve sapere cosa sta facendo". (Lus)