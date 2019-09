Balcani: ministro Esteri ungherese, Ue ipocrita in merito ad integrazione della regione

- All'interno dell'Unione europea vi è "molta ipocrisia" riguardo il percorso di integrazione della regione balcanica. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, durante il Forum strategico attualmente in corso a Bled in Slovenia. “L’Ungheria è a favore dell’allargamento, del proseguimento dei negoziati con Serbia e Montenegro e dell'apertura di un dialogo con la Macedonia del Nord e con l'Albania, ma si trova in una posizione di minoranza su tali questioni in ambito comunitario”, ha detto il capo della diplomazia ungherese. Stando alle informazioni diffuse, Szijjarto ha aggiunto che le autorità di Budapest "non comprende il motivo legale dietro allo stallo del percorso di avvicinamento all'Ue dei paesi dei Balcani occidentali" e che "chiedendo a qualsiasi mio collega dell'Unione domande sull'allargamento si ottengono sempre risposte a favore, ma in sostanza il processo è in stallo e questo non per motivi legali, ma politici". (Vap)