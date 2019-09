Governo: Richetti (Pd), scivolamento verso nuovo bipolarismo, populismo di destra e di sinistra

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Richetti, apertamente contrario alla nascita di un governo con il Movimento cinque stelle, scrive su Facebook: "Luigi Di Maio dice che oggi è comunque una grande giornata perché ha vinto la democrazia diretta. Le istituzioni italiane attendono la piattaforma gestita da una società privata di cui è accertata la vulnerabilità. Io - obietta Richetti - ritengo che sia un giorno triste. La sconfitta di chi crede nelle istituzioni, rappresentative dei cittadini e delle loro volontà". Per Richetti infine, "stiamo pericolosamente scivolando verso un nuovo bipolarismo: quello in cui si scontrano il populismo di destra e quello di sinistra. Così - conclude - non si fa un servizio all’Italia". (Rin)