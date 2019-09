Brexit: governo Johnson perde la maggioranza nella Camera dei comuni

- Il governo britannico, guidato da Boris Johnson, ha perso la maggioranza alla Camera dei comuni dopo che il parlamentare Phillip Lee ha abbandonato il partito conservatore passando ai liberaldemocratici. Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Telegraph", la decisione di Lee è stata presa alla luce della sua opposizione alla Brexit. Il fatto di aver perso la maggioranza assoluta nella Camera dei comuni non determina automaticamente la caduta del governo, passo per il quale sarebbe necessaria una mozione di sfiducia. Johnson ha intanto ribadito di voler dare attuazione alla Brexit il 31 ottobre. (Res)