Sudafrica: Ramaphosa condanna attacchi xenofobi, "inaccettabili"

- Il presidente sudafricano Cyril Rampahosa ha condannato le violenze contro gli stranieri che si sono verificate a Johannesburg, capitale economica del paese. Questi attacchi "devono cessare immediatamente", ha detto il capo dello Stato in un discorso, denunciando che le violenze stanno "assumendo forme diverse" e sottolineando che si tratta di "fatti negativi" per il paese. Per Ramaphosa "non ci può essere alcuna giustificazione" valida che spinga "un sudafricano ad attaccare persone di altri paesi" e "qualunque sia il rancore che le persone devono affrontare, devono farlo in modo democratico". In un messaggio pubblicato su Twitter, il presidente ha ribadito la sua condanna delle violenze e annunciato di aver convocato i ministri in carica della sicurezza per "garantire di tenere sott'occhio questi atti di violenza e trovare il modo di fermarli". Per i sudafricani, ha concluso Ramaphosa, è "inaccettabile non dare il benvenuto" agli altri africani: "La gente del nostro paese vuole vivere in armonia". Ieri il capo della diplomazia nigeriana aveva condannato su Twitter gli attacchi xenofobi compiuti negli ultimi giorni contro i cittadini nigeriani e le loro attività in Sudafrica, minacciando “misure drastiche” contro quanto accaduto. (segue) (Res)