Sudafrica: Ramaphosa condanna attacchi xenofobi, "inaccettabili" (3)

- Nel tentativo di reprimere i disordini i manifestanti, la polizia ha sparato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e granate stordenti. Le violenze sono proseguite oggi nel sobborgo di Alexandra, alla periferia di Johannesburg. Nel frattempo i governi e le rappresentanze diplomatiche di diversi paesi africani hanno rivolto un appello ai loro cittadini affinché stiano alla larga dalle tensioni. In una nota ripresa dall’emittente “Fana”, l’ambasciata etiope ad Abuja ha invitato i suoi connazionali a chiudere le loro attività, consigliando loro di “prendere le distanze da qualsiasi focolaio di tensione” e di non indossare gioielli costosi, mentre il ministero dei Trasporti dello Zambia ha messo in guardia i camionisti ad “evitare di viaggiare in Sudafrica fino a quando la situazione della sicurezza non migliorerà”. (segue) (Res)