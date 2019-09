M5s: Sibilia, su Rousseau 73 mila votanti da stamattina, grande esercizio di democrazia

- Il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia, del Movimento cinque stelle informa in una nota che "da questa mattina hanno votato 73 mila persone iscritte alla piattaforma Rousseau" e commenta: "Avevo scommesso con gli amici che si arrivasse ad 80 mila votanti. Manca ancora più di un'ora alla fine di questa votazione su una scelta importante. Questo giorno rappresenta un grande esercizio di democrazia. Il metodo di votazione su Rousseau - puntualizza Sibilia - non lede in alcun modo i principi costituzionali. E' un gran bell'esempio per il quale dobbiamo ringraziare Gianroberto Casaleggio e tutti coloro i quali hanno contributo alla sua realizzazione garantendoci la sicurezza del voto". (Com)