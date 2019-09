Honduras: presidente Hernandez interessato a sistemi irrigazione intelligente da Israele

- Il presidente del Honduras, Juan Orlando Hernandez, ha manifestato il suo interesse ad adottare nel suo paese una speciale tecnologia di irrigazione intelligente israeliana utilizzata dall'azienda agricola Green 2000 specializzata nella creazione di centri agricoli sostenibili in piccola scala. "Crediamo che questa può rappresentare un'alternativa interessante", ha dichiarato Hernandez, segnala il quotidiano "La Tribuna", nel corso di una visita alle installazioni dell'azienda israeliana. "Il sistema di irrigazione intelligente oltre ad essere efficiente permette di focalizzare la produzione su determinati prodotti", ha aggiunto. Hernandez ha fatto quindi riferimento agli accordi di cooperazione avviati con il governo di Benyamin Netanyahu al margine della visita ufficiale in Israele per l'apertura di un ufficio commerciale a Gerusalemme con status diplomatico. "Abbiamo definito con il primo ministro israeliano di concentrarci sull'agricoltura controllata attraverso il potenziamento del Centro sperimentale di sviluppo agricolo", ha dichiarato Hernandez. (Mec)