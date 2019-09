Slovacchia: Monika Jankovska si dimette da sottosegretario Giustizia

- Monika Jankovska ha rassegnato le sue dimissioni da sottosegretario alla Giustizia del governo slovacco. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr". Jankovksa ha dichiarato di aver preso questa decisione in piena autonomia, senza subire pressioni di alcun tipo. Non ha tuttavia detto nulla sul suo futuro politico, in particolare se sarà candidata nelle liste di Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) nelle prossime elezioni parlamentari. "Il circo politico-mediatico sta toccando pesantemente la mia famiglia, i miei figli, mia madre, che non hanno niente a che fare con la politica", ha affermato l'ex sottosegretario. "Avete voluto la mia pubblica esecuzione, un linciaggio a mezzo stampa motivato da informazioni non provate. Eccovi serviti", ha continuato. Jankovska è entrata nel mirino di media e opposizione perché accusata di aver avuto contatti con l'imprenditore Marian Kocner, indagato come mandante dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak. L'abitazione di Jankovska è stata perquisita dagli uomini dell'Agenzia criminale nazionale (Naka) e la donna ha consegnato alle forze dell'ordine il suo cellulare per accertamenti. (Slb)