Nord Macedonia: ministro Esteri Dimitrov, senza progressi nel 2019 prospettiva Ue si ferma

- Se la Macedonia del Nord non conseguirà progressi tangibili nell'avvicinamento all'Ue nel corso del 2019, la prospettiva europea di Skopje "non ci sarà più". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Skopje Nikola Dimitrov durante il Forum strategico che si tiene a Bled in Slovenia. Dimitrov ha affermato che Skopje ha fatto "una vera e propria svolta" nel corso del 2019 e che "ci sono stati ovvi progressi sul piano della democratizzazione della nostra società, della libertà dei media e di altri aspetti importanti, come notato da osservatori internazionali". Dimitrov ha affermato che "questi progressi sono passati un po' in secondo piano a causa dell'accordo con la Grecia sul nome, ma sono presenti e la Macedonia del Nord non è più dov'era tre anni fa".(Bos)