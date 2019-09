Yemen: rapporto Onu, possibile complicità di Usa, Francia e Regno Unito in crimini di guerra

- Gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito e altri Stati potrebbero essere complici di crimini di guerra nello Yemen per aver fornito armi e sostegno alla coalizione a guida saudita. E’ quanto si legge in un rapporto pubblicato oggi dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), che si basa sulle ricerche di esperti internazionali e regionali sullo Yemen. Gli esperti hanno condotto ricerche sulle “violazioni” delle parti coinvolte dal settembre 2014. “Nello Yemen le responsabilità aumentano di pari passo con il livello di influenza che uno specifico Stato ha sul governo dello Yemen, sui membri della coalizione o sugli Houthi”, si legge. Il rapporto chiarisce: “Questo è particolarmente pertinente per Stati – accanto ai membri della coalizione che sono direttamente coinvolti come parti nel conflitto – che forniscono sostegno, direttamente o indirettamente, a un attore del conflitto, attraverso la consulenza di esperti, intelligence, addestramento, sostegno logistico e trasferimento di armi”. Il rapporto sottolinea la “rilevante responsabilità” di paesi terzi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Repubblica islamica dell’Iran, “a causa dell’influenza che esercitano sulle parti in conflitto”. L’Ohchr si domanda se questi Stati “stiano adottando tutte le ragionevoli misure per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario”. (Res)