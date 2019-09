Egitto: presidente al Sisi incontra candidata a guida Fmi Georgieva

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha ricevuto oggi al Cairo Kristalina Georgieva, attuale amministratore delegato della Banca mondiale e candidata favorita alla guida del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo riferiscono i media locali. Il capo dello Stato, che è anche presidente di turno dell’Unione africana (Ua), ha illustrato all’economista bulgara le ricette messe in campo dall’Egitto per consolidare la crescita, in particolare attraverso lo sviluppo dei settori dell’energia, dell’elettricità, dell’interconnessione e delle ferrovie. Al Sisi ha anche sottolineato la necessità per l’Africa di essere al centro dell’attenzione e dell’interesse dell’Fmi. Quest’oggi Georgieva ha avuto anche un incontro con il premier egiziano Mustafa Madbouli, in occasione del quale ha definito l’Egitto come “esempio di successo nell’adozione di un programma di riforme economiche”. Madbouli, da parte sua, ha elogiato le esperienze della Georgieva ai vertici della Banca mondiale e dell’Unione europea. “L’Egitto – ha aggiunto – conta sulla prossima leadership del Fondo monetario internazionale per disegnare nuove strategie e affrontare le prossime sfide”. (Cae)