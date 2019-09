Sanità Lazio: Cgil-Cisl-Uil, nel privato lavoratori da 12 anni senza contratto

- "Gli oltre 25 mila lavoratori e lavoratrici della sanità privata accreditata del Lazio aspettano da 12 anni, come i colleghi di tutta Italia, il rinnovo del contratto nazionale". Lo scrivono in un comunicato congiunto, Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio. "Lavoratori che da 12 anni, - aggiungono i sindacati - senza aumenti salariali e avanzamento di diritti, mandano avanti ogni giorno un terzo dei servizi alla salute del Lazio, in pochi, con eccesso di straordinari e turni massacranti. Sono infermieri, Oss, terapisti, amministrativi, tante professionalità su cui ricadono interamente gli oneri, come la formazione o gli obblighi assicurativi, ma che non hanno le stesse tutele e gli stessi diritti dei lavoratori pubblici, il cui contratto, anch'esso ormai scaduto, almeno nel precedente triennio era stato rinnovato. Le trattative - spiega la nota - con le parti datoriali si sono interrotte per l'ennesima volta di fronte all'indisponibilità di Aris e Aiop, le due associazioni che rappresentano la gran parte dell'imprenditoria privata in sanità, a versare le risorse necessarie per il rinnovo. Oltre un anno di mobilitazione, scioperi e manifestazioni locali e nazionali, nonostante le quali i confronti sono ripresi a singhiozzo, fino alla rottura dello scorso luglio, quando tutto si è fermato all'esito negativo delle procedure di raffreddamento". (segue) (Com)