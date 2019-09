Sanità Lazio: Cgil-Cisl-Uil, nel privato lavoratori da 12 anni senza contratto (2)

- "Andremo avanti fino allo sciopero nazionale, previsto per il 20 settembre. - dichiarano i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Roma e Lazio Natale Di Cola, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini - Venerdì 6 settembre saremo sotto al Ministero della Salute con le lavoratrici e i lavoratori del Lazio. Una Regione dove siamo in prima linea da tempo, e nella quale abbiamo già scioperato alla fine dello scorso anno, continuando a chiedere al presidente Zingaretti di farsi parte attiva nello sblocco delle trattative nazionali, oltre a intervenire per modificare, a livello regionale, le modalità di accreditamento, a favore di una maggiore trasparenza e controllo dei bilanci e delle dotazioni organiche che, così come previsto dalla legge regionale di stabilità per l'anno 2019, devono prevedere che il personale sia alle dirette dipendenze delle strutture sanitarie evitando esternalizzazioni o contratti a partita Iva". (segue) (Com)