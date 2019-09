Sanità Lazio: Cgil-Cisl-Uil, nel privato lavoratori da 12 anni senza contratto (3)

- "Sono risorse pubbliche, il privato svolge un servizio pubblico e fa profitti, spesso milionari, con esso: è impensabile che si neghi la dignità e il rispetto di chi materialmente consente l'erogazione dei servizi. È una logica - proseguono i sindacati - che complessivamente non si è più disposti ad accettare, come in tanti altri settori pubblici e privati: è dal contratto che ripartono dignità e diritti del lavoro. È solo dando valore al lavoro che si possono offrire servizi adeguati ai cittadini. Vogliamo - affermano ancora Di Cola, Chierchia e Bernardini - arrivare a ridurre, fino ad azzerare, le differenze tra chi svolge gli stessi compiti e mansioni, con pari livello di professionalità ed esperienza, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro. Il fatto che Aris e Aiop restino sorde alle legittime richieste dei lavoratori e delle lavoratrici, negando loro il più basilare dei diritti, è una vergogna che non siamo più disposti a tollerare". (segue) (Com)