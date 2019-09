Sanità Lazio: Cgil-Cisl-Uil, nel privato lavoratori da 12 anni senza contratto (4)

- In piazza (dalle 10, Lungotevere Ripa), nei giorni - si legge nella nota dei sindacati - in cui si definirà un nuovo Governo, saranno presenti anche i segretari nazionali delle categorie del pubblico impiego di Cgil Cisl e Uil Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli e Michelangelo Librandi. Dal precedente governo e dal lavoro fatto in conferenza Stato-Regioni abbiamo registrato disponibilità all'ascolto ma è arrivata solo l'assunzione di impegni. Ora è fondamentale che si intervenga con tutti gli strumenti possibili per sbloccare e invertire quel rapporto di forza che le imprese continuano a esercitare, così come è importante proseguire, nel Lazio, nella diversa regolamentazione degli accreditamenti, dopo che con la precedente legge di bilancio regionale si è stabilito, come requisito minimo, l'applicazione del Ccnl di riferimento, come argine al precariato e alle più diverse forme di collaborazione, che hanno reso ancor più eterogeneo e frastagliato il quadro del lavoro nel settore. Si tratta - proseguono i sindacati - di servizi pubblici, e come tali devono essere garantiti e resi universali. Sono le istituzioni pubbliche le prime a dover riconoscere il ruolo centrale dei lavoratori e il loro diritto a un adeguamento normativo ed economico, a tutele certe e omogenee, che solo attraverso il contratto possono essere riconosciute. La nuova fase della mobilitazione è - conclude la nota - solo all'inizio. Indipendentemente dal colore del nuovo governo, il contratto è una questione di dignità: andremo avanti fino a che non lo otterremo". (Com)