Torino: tentativo di estorsione ai danni di un barista, due arresti

- Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato due uomini a Torino perché stavano tentando di estorcere denaro al titolare di una bar di corso Giulio Cesare. I poliziotti sono intervenuti per una segnalazione che indicava la presenza di due persone nel locale che stavano aggredendo fisicamente e minacciando il barista chiedendogli dei soldi. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, tutte le parti erano presenti e il titolare aveva in mano delle banconote. Di lì a poco, è emerso che i due cittadini stranieri presenti, un marocchino di 41 anni e un egiziano di 35, prima dell’arrivo dei poliziotti avevano tentato di estorcere 50 euro a testa al loro interlocutore, denaro che la vittima stava consegnando. Alla luce dei fatti, entrambi i cittadini stranieri sono stati arrestati per tentata estorsione in concorso. (Rpi)