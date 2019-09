Calabria: Oliverio, progetto borghi per 359 Comuni è ricchezza su cui puntare (2)

- “Non possiamo perdere tempo – ha rimarcato con forza il presidente della Regione - perché il programma che abbiamo messo in cantiere guarda al futuro. Si tratta insomma di scelte in coerenza con un disegno preciso che si prefigge di rovesciare dal punto di vista culturale l'approccio per la salvaguardia del territorio della nostra Regione”. “È necessario condividere tutti insieme questo percorso proiettato in avanti attraverso un lavoro che rende protagonisti i Comuni per non lasciare sugo nel piatto e utilizzare tutte le risorse – ha detto - Siamo infatti i primi nella rendicontazione dei fondi europei e stiamo lavorando per anticipare la programmazione 2021/2027”. “Il progetto Borghi – ha evidenziato Oliverio - non si esaurisce con questa prima fase ma, vista la straordinaria partecipazione e condivisione, proseguirà all'interno di un lungo percorso che necessita ancora di ulteriori risorse e interventi”. “In questo quadro – ha spiegato - si inseriscono anche i diversi interventi per l'accessibilità in Calabria che ha consentito di registrare quest’anno il boom delle presenze turistiche portando da 8 a 63 i voli diretti con la nostra regione di cui 16 solo con la Germania; una presenza turistica legata anche alla piccola ricettività diffusa regolata da una nostra legge”. (segue) (Ren)