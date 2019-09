Calabria: Oliverio, progetto borghi per 359 Comuni è ricchezza su cui puntare (3)

- “Questa è la vera rivoluzione che dobbiamo fare in Calabria affinché si possa costruire una prospettiva di sviluppo – ha sottolineato - Oggi seminiamo per far crescere la consapevolezza che la Calabria ce la può fare”. “Insieme – ha concluso il presidente Oliverio - possiamo rendere tangibile questo percorso per aprire un grande cantiere di sviluppo in Calabria”. L'assessore Rossi ha parlato di una politica basata su pubblico e privato dentro la quale far convergere le diverse sinergie. “Il borgo - ha dichiarato - è il presidio del territorio che caratterizza il sistema insediativo della Regione Calabria come storia, cultura e qualità della vita”. Il dirigente Schiava ha spiegato alcuni elementi base del programma Borghi. "La commissione di valutazione - ha specificato - ha trasmesso gli atti il 31 luglio 2019 ed è in fase di redazione il Decreto con la pubblicazione della graduatoria provvisoria. Ora dobbiamo fare partire la fase della concretezza nella quale ogni Comune si dovrà attrezzare per dialogare in tempo con noi attraverso gli strumenti tecnologici che abbiamo messo a vostra disposizione”. (Ren)