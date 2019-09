Governo: Bernini (FI), Pd irresponsabile, accetta stop a trivelle e termovalorizzatori. Appoggerà anche Raggi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota, sottolinea che "Di Maio ha rivendicato con orgoglio che tutti i venti punti del Movimento sono stati inseriti nel programma di governo col Pd. Quindi Zingaretti e Renzi hanno avallato senza batter ciglio non solo lo stop alle trivellazioni in mare, ma anche a tutti i termovalorizzatori: una scelta sciagurata che trasformerà l’Italia in un’immensa Roma sommersa dai rifiuti". "E a questo proposito - aggiunge - non manca l’appendice comica secondo cui il governo dovrà collaborare per rendere Roma una capitale 'sempre più attraente'. Viste le condizioni in cui l’ha ridotta la giunta Raggi, non dovrebbe essere un’impresa difficile. Basterebbe mandarla a casa: ma il Pd ora cosa farà? Appoggerà anche la Raggi?". (Com)