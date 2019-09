Bolivia: comandante spagnolo guida dell'unità europea su lotta incendi in Amazzonia

- Il comandante dell'Unità militare di emergenza spagnola (Ume), Ivan Herreras Hernandez, guiderà la missione di esperti europei che verrà inviata in Bolivia a cooperare nella lotta contro gli incendi nella regione amazzonica e in Chiquitania. La missione, informa il ministero della Difesa spagnolo, è organizzata dal Meccanismo europeo di protezione civile (Mepc) e ha come obiettivo quello di dare una risposta rapida ed efficace alla catastrofe ambientale in corso in differenti aree della regione amazzonica. Oltre ad Hernandez, la squadra europea è composta anche da Marta Miralles, esperta del ministero dell'Agricoltura spagnolo in materia di meteorologia e propagazione delle fiamme e da altri specialisti in materia di incendi, in logistica, in gestione dell'informazione, e per il coordinamento. Il Mepc è intervenuto in oltre 200 emergenze nel mondo relative a protezione civile tra le quali quelle successive al passaggio del tifone "Hayan" nelle Filippine (2013), le inondazioni in Serbia e Bosnia (2014), il conflitto in Ucraina (2014), il terremoto in Nepal (2015) ed è attivo anche nella gestione della crisi dei rifugiati in Europa. (Brb)