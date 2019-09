Dalla Chiesa: Salvini, eroe italiano, portiamo suo esempio nel cuore

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ricorda su Facebook una frase di Carlo Alberto Dalla Chiesa, "Ci sono cose che non si fanno per coraggio. Si fanno per poter continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli", e commenta: "In memoria di un eroe italiano il cui esempio e coraggio tutti portiamo nel cuore". (Rin)