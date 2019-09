Puglia: Pisicchio incontra Federparchi per riforma legge istitutiva

- Un'agenda di lavoro per un progetto di valorizzazione del sistema delle aree naturali protette regionali e per un percorso condiviso di riforma della legge istitutiva. Sono i due temi affrontati dall'assessore alla Pianificazione Territoriale, Alfonso Pisicchio, durante l'incontro con il coordinatore pugliese di Federparchi Enzo Lavarra. Incontro dal quale è emersa la necessità di fare il punto sull'attuale situazione regionale, anche alla luce delle nuove nomine ai vertici dei siti nazionali, Parco nazionale dell'Alta Murgia e Parco nazionale del Gargano. "Vogliamo avviare nuove strategie sulla tutela e sulla fruizione dei parchi e delle aree naturali protette – hanno spiegato Pisicchio e Lavarra – potenziando le loro prerogative e sostenendone la programmazione con strumenti normativi più adeguati e con maggiori risorse gestionali". Da qui, quindi, l'ipotesi di una rimodulazione della legge n.19 del 1997 che istituisce le aree naturali protette. "Ma sarà un percorso – hanno sottolineato Pisicchio e Lavarra - che ovviamente si fonderà sul massimo coinvolgimento dal basso degli enti di gestione. Anche con l'ausilio delle sinergie e dei preziosi contributi dai nuovi presidenti dei parchi della Murgia e del Gargano. Perché i parchi hanno una mission fondata sull'economia sostenibile nel campo agricolo, della pesca e del turismo". Temi che l'assessorato regionale alla Pianificazione Territoriale presenterà con Federparchi in un workshop in programma durante la 83esima edizione della Fiera del Levante, quest'anno dedicata alla difesa dell'ambiente. (Ren)