Governo: De Priamo (Fd'I), Roma all'ultimo posto nel programma, confermato disinteresse per Capitale

- "Apprendiamo che nei 26 punti delle linee di indirizzo programmatico per la formazione del nuovo governo, solo l'ultimo punto è dedicato a Roma, alla faccia dell'interesse che la sinistra e i grillini sbandierano per la Capitale d'Italia". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "Anche entrando nel merito del mini capitolo che interessa Roma - aggiunge - si evince un generico approccio d'intenti e nulla di più, nonostante la città versi in uno stato di emergenza - a causa dell'incapacità della sindaca Raggi e dalla sua Giunta – che meriterebbe grande attenzione, poteri straordinari e risorse aggiuntive. Il programma di governo M5S-Pd conferma il disinteresse per la Roma sia da parte dei grillini e del Pd".(Com)