Egitto-Guinea: Al Sisi riceve ministro Esteri guineano Touré, impegnati per mantenimento pace e sicurezza in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto attribuisce una "grande attenzione" al mantenimento della pace e della sicurezza nel continente africano. Lo ha detto il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, a margine dell'incontro tenuto oggi con il ministro degli Esteri della Repubblica di Guinea, Mamadi Touré. Quest'ultimo ha consegnato al capo dello Stato egiziano un messaggio da parte del presidente guineano Alpha Condé sui legami bilaterali e le relazioni di cooperazione. Inviando i suoi saluti a Condé, Al Sisi ha lodato il crescente slancio che hanno avuto i legami bilaterali fra Il Cairo e Conakry, come testimoniato dalla visita resa ad aprile dal presidente egiziano in Guinea. Al Sisi ha accolto con favore lo svolgimento del sesto Comitato misto guineano-egiziano negli scorsi tre giorni: in quest'occasione le autorità hanno firmato una serie di accordi nei settori delle risorse idriche, energia, elettricità, trasporto marittimo, ambiente e antichità. (Cae)