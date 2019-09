Balcani: ministro Esteri bosniaco Crnadak, regione necessità del coraggio dell'Ue

- Il momento attuale rappresenta per i Balcani occidentali "un crocevia", motivo per cui alla regione serve "più coraggio da parte dell'Ue". Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri della Bosnia-Erzegovina Igor Crnadak durante il Forum strategico che si tiene a Bled in Slovenia. Crnadak ha affermato che "se i nostri paesi riuscissero a rispettare tutti i criteri di adesione all'Ue nei prossimi cinque anni, non sono comunque sicuro che entreremo a far parte dell'Unione". Crnadak ha auspicato "coraggio da parte di tutti i paesi membri dell'Unione europea a ribadire la prospettiva europea per i Balcani occidentali, se vogliono vedere vincere le forze filo-europee nella regione". (Bos)