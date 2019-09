Siria: esplosioni a nord di Aleppo, “almeno una vittima”

- Due forti esplosioni hanno colpito oggi la città di Azaz, occupata da fazioni filo-turche e situata a nord di Aleppo, in Siria. Lo riporta oggi il sito dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, gruppo di attivisti dell’opposizione con sede a Londra, precisando che una motocicletta sarebbe esplosa davanti a un orfanotrofio nel centro della cittadina, uccidendo un uomo e ferendo almeno 14 persone. Una seconda motocicletta sarebbe esplosa nei pressi di un mercato popolare, ferendo almeno di quattro persone. Secondo il quotidiano panarabo “al Sharq al Awsat” la prima esplosione si è verificata in un'affollata via della città e avrebbe causato almeno undici feriti, mentre la seconda sarebbe avvenuta vicino a una moschea e avrebbe ferito altre cinque persone. Entrambe le fonti riportano che le forze di polizia e sicurezza locali hanno trovato una terza motocicletta carica di esplosivo nel villaggio di Ray, sempre nella campagna a nord di Aleppo. Gli attentati giungono dopo che nei giorni scorsi due mercenari filoturchi erano stati uccisi nella stessa zona di Azaz. La regione, vicina alla frontiera con la Turchia, è teatro di tensioni fra forze curdo-siriane e milizie filoturche. Queste ultime, come ricordato dall’Osservatorio, sono state di recente vittime di diversi attacchi. (Res)