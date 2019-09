Busto Garolfo: cerca di sedare lite tra ex, gravissimo passante 48enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 26enne tunisino che nel tardo pomeriggio di lunedì ha aggredito con un coltello l'ex compagna, una coetanea italiana, in via Antonio Gramsci a Busto Garolfo, nel Milanese. Il nordafricano ha fatto un agguato all'ex mentre si trovava dal nuovo fidanzato in strada, colpendola con due fendenti di striscio al collo e all'addome. Il nuovo compagno, un italiano di 27 anni, ha reagito prendendolo a pugni e calci. Alla scena ha assistito il titolare di una focacceria, un italiano di 48 anni, che ha cercato di dividere i due uomini e riportare la situazione alla calma. Nella colluttazione a tre il 48enne è caduto a terra sbattendo violentemente la testa contro un muretto. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Trasportato in eliambulanza all'ospedale di Lecco, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, è stato operato d'urgenza nella notte. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli approfondimenti dei carabinieri di Legnano che devono chiarire l'eventuale responsabilità dei due rivali d'amore. (Rem)