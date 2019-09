Governo: Renzi (Pd), la mia operazione politica per esigenza istituzionale

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, ha commentato l'avvio della crisi di governo: "Dove sta scritto che il ministro dell'Interno chiama le elezioni quando vuole? Su Instagram, forse". Intercettato fuori da palazzo Madama dalle telecamere de La7, l'ex segretario dem ha quindi aggiunto: "Mi sono mosso solo per esigenza istituzionale, non mi va che il Paese vada a gambe all'aria, ho fatto un'operazione politica. Non mi sono divertito. L'Italia rischia di sbattere contro muro. Salvini - ha spiegato ancora Renzi - ha iniziato in modo sciagurato dicendo che la 'pacchia è finita' contro coloro che sono diversi, come fattore di paura. Ha creato un clima di odio e sbagliato e sono contento che vada a casa". (Rin)