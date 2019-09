Myanmar-Corea del Sud: siglato un accordo per rilanciare il partenariato economico

- Corea del Sud e Myanmar hanno raggiunto un accordo per rafforzare la cooperazione bilaterale in economia, sviluppo e cultura: lo ha dichiarato il presidente sudcoreano Moon Jae-in durante i suoi colloqui con il consigliere di stato del Myanmar Aung San Suu Kyi a Naypyidaw, la capitale del paese. Moon è attualmente in visita ufficiale in Myanmar. All'inizio della giornata, il presidente sudcoreano ha tenuto un incontro con il presidente del Myanmar, Win Myint. Moon è il primo presidente sudcoreano a visitare il Myanmar negli ultimi sette anni. "In primo luogo, abbiamo concordato di creare infrastrutture e gettare le basi per espandere efficacemente la cooperazione economica tra le due nazioni", ha detto Moon durante i colloqui, come riportato dall'agenzia di stampa "Yonhap". (segue) (Fim)