Myanmar-Corea del Sud: siglato un accordo per rilanciare il partenariato economico (2)

- Secondo il presidente, i due paesi sono pronti a creare il Complesso industriale di cooperazione economica Corea del Sud-Myanmar a Yangon che faciliterebbe gli investimenti delle imprese sudcoreane in Myanmar. Inoltre, Moon ha osservato che era prevista l'istituzione di un comitato commerciale congiunto a livello ministeriale per fornire una "base stabile e sistemica" per i progetti economici bilaterali. Le parti hanno inoltre convenuto di rafforzare l'interazione nell'ambito dello sviluppo delle infrastrutture, dei programmi di borse di studio e dell'educazione tecnologica. (Fim)