Romania: Melescanu non ritira candidatura per la presidenza del Senato

- L'ex ministro degli Esteri romeno e senatore dell’Alleanza liberal democratica (Alde), il senatore Alde, Teodor Melescanu, ha annunciato di non intendere ritirare la sua candidatura per la carica di presidente del Senato. Melescanu ha chiarito che in questo modo avrà la garanzia che verrà trattata correttamente, parlando prima della riunione dell'Ufficio politico centrale dell’Alde. Dopo l’uscita della formazione politica dal governo e le dimissioni del presidente del Senato, Calin Popescu Tariceanu, il Partito socialdemocratico (Psd) – forma di maggioranza al governo -, ha annunciato l’appoggio a Melescanu per l’elezione alla terza carica dello Stato. "Ho accettato la candidatura e spero di avere il numero necessario di voti. Tuttavia, questa è una situazione in cui il Parlamento svolgerà un ruolo molto importante", ha affermato Melescanu. Alla domanda sul perché non abbia rinunciato alla candidatura, sebbene il leader dell’Alde Popescu-Tariceanu, lo abbia richiesto, Melescanu ha affermato che in questo modo il partito di cui fa parte sarà trattata "in modo molto corretto". "Sarò il presidente del Senato e sarò imparziale con tutti. Ho pensato che fosse una questione molto importante e necessaria. In questo modo, Alde ha la garanzia che sarà trattata molto bene, come tutti gli altri", ha detto Melescanu. (segue) (Rob)