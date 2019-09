Romania: Melescanu non ritira candidatura per la presidenza del Senato (2)

- Alla domanda se finora Alde non ha avuto un simile trattamento, Melescanu ha risposto: "Non sempre". Il leader del Psd, il premier Viorica Dancila, ha annunciato ieri che il suo partito potrebbe rivendicare la posizione di presidente del Senato, ma ha proposto Melescanu perché la carica istituzionale era stata sempre assegnata all’Alde, e i socialdemocratici vogliono dimostrare che sono "corretti fino alla fine". Melescanu ha detto di aver discusso in seno al gruppo del Senato Alde del suo sostegno da parte del Psd alla posizione di presidente del Senato, specificando che ci sono molti dubbi da parte dei suoi colleghi, ma che alla fine la decisione apparterrà alla plenaria. (Rob)