Ue: Consiglio adotta posizione su bilancio 2020, tra priorità rafforzare economia

- Per il Consiglio dell'Unione europea, il bilancio dell'Ue deve continuare a sostenere in via prioritaria il rafforzamento dell'economia europea e il rilancio della sua competitività. Tra le altre priorità, ci sono assicurare fondi sufficienti per l'immigrazione e la protezione delle frontiere esterne dell'Ue, rafforzare la protezione civile, contrastare i cambiamenti climatici e prevedere risorse adeguate per l'azione esterna, in linea con gli interessi strategici dell'Ue. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che oggi ha adottato la sua posizione sul bilancio dell'Ue per il 2020 e ha spiegato che, come negli anni precedenti, gli Stati membri insistono sulla prudenza e sulla disciplina di bilancio, perché vogliono assicurare all'Ue un margine sufficiente nel bilancio per reagire a esigenze impreviste. Questi sono i principi guida della posizione del Consiglio sul bilancio dell'Ue per il 2020 adottata oggi. (segue) (Beb)