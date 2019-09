Ue: Consiglio adotta posizione su bilancio 2020, tra priorità rafforzare economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bilancio per il prossimo esercizio è all'insegna della continuità. Gli Stati membri vogliono puntare sui settori d'intervento strategici e sui programmi che hanno dato i risultati migliori, quelli che presentano un evidente valore aggiunto europeo, mantenendo nel contempo un approccio prudente. Sono lieto che la posizione del Consiglio sia stata adottata con il sostegno della stragrande maggioranza degli Stati membri. Con questa solida base potremmo affrontare le discussioni con il Parlamento nei prossimi mesi", ha detto il sottosegretario di Stato, ministro delle Finanze della Finlandia, capo delegazione del Consiglio per il bilancio dell'Ue per il 2020, Kimmo Tiilikainen. Il Consiglio continua a sostenere il rafforzamento dei programmi nell'ambito della rubrica "Competitività per la crescita e l'occupazione", che riceverebbe 24 miliardi di euro, pari al +2,72 per cento rispetto al 2019, in aggiunta alle risorse dedicate alla coesione economica, sociale e territoriale, 58,5 miliardi di euro, ovvero +2,23 per cento. (segue) (Beb)