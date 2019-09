Ue: Consiglio adotta posizione su bilancio 2020, tra priorità rafforzare economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al 2019, sono previsti maggiori fondi per esempio a favore di Orizzonte 2020, i sistemi europei di navigazione satellitare Egnos e Galileo, la componente Energia del meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus+ e il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa. Nell'ambito della sicurezza e dell'immigrazione, il bilancio dell'Ue continuerà a sostenere gli Stati membri e le misure dell'Ue realizzate negli ultimi anni. Sono iscritte a bilancio risorse aggiuntive destinate all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), pari a 101,4 milioni di euro, +32,4 per cento rispetto al 2019, al fine di istituire un corpo permanente di 10mila guardie di frontiera entro il 2027. Complessivamente, il progetto di posizione del Consiglio prevede 166,8 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno e 153,1 miliardi di euro in stanziamenti di pagamento, che rappresentano un aumento rispettivamente del +0,6 per cento e del +3,3 per cento rispetto al bilancio approvato nel 2019. (segue) (Beb)