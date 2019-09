Ue: Consiglio adotta posizione su bilancio 2020, tra priorità rafforzare economia (4)

- Sulla base di un'attenta analisi tecnica della capacità di assorbimento e dell'attuazione di ciascun programma, gli impegni sono stati ridotti di -1,5 miliardi di euro rispetto al progetto di bilancio della Commissione. Per quanto riguarda i pagamenti, non è stato ritenuto necessario né opportuno apportare adeguamenti significativi. La decisione del Consiglio ha confermato l'accordo raggiunto dagli ambasciatori presso l'Ue nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 10 luglio.Oggi il Consiglio dell'Ue ha adottato anche una posizione su quattro bilanci rettificativi del bilancio dell'Ue per il 2019, proposti dalla Commissione, approvandoli senza modifiche. Lo scopo delle modifiche è includere nel bilancio per il 2019 l'eccedenza derivante dall'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018, 1,8 miliardi di euro, e potenziare i programmi Orizzonte 2020 e Erasmus+ di un importo pari a 100 milioni di euro, come concordato durate i negoziati sul bilancio dell'Ue per il 2019. In aggiunta, sono iscritti a bilancio 293,6 milioni di euro per fornire assistenza finanziaria all'Italia, alla Romania e all'Austria, in risposta alle catastrofi naturali che hanno colpito questi paesi nel 2018. (segue) (Beb)