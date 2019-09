Ue: Consiglio adotta posizione su bilancio 2020, tra priorità rafforzare economia (5)

- Il bilancio 2019 è stato aggiornato anche in ordine alle entrate e alle spese per tenere conto degli ultimi sviluppi, fra cui il rinvio del recesso del Regno Unito dall'Ue al 31 ottobre 2019. In particolare, la dotazione di bilancio del Parlamento europeo è stata incrementata di +15,1 milioni di euro per coprire i costi di una campagna di informazione realizzata nel Regno Unito in vista delle elezioni europee e i costi relativi agli assistenti parlamentari. Alla plenaria di settembre il sottosegretario di Stato Tiilikainen presenterà al Parlamento europeo la posizione del Consiglio sul bilancio dell'Ue per il 2020 e l'Eurocamera dovrebbe adottare i suoi emendamenti alla posizione del Consiglio il 23 ottobre. Avrà così inizio un periodo di conciliazione di tre settimane, dal 29 ottobre al 18 novembre, il cui obiettivo è raggiungere un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sul bilancio dell'Ue per il 2020. I progetti di bilancio rettificativo del bilancio dell'Ue per il 2019 dovrebbero essere adottati dalle plenarie del Parlamento europeo di settembre e ottobre. (Beb)