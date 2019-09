Ungheria: Trocsanyi rinuncia a vicepresidenza commissione Affari costituzionali al Parlamento Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laszlo Trocsanyi, ex ministro della Giustizia ungherese e ora eurodeputato di Fidesz, ha ritirato la sua candidatura a vicepresidente della commissione Affari costituzionali (Afco) del Parlamento di Bruxelles, avanzata dal Partito popolare europeo (Ppe). Lo rende noto l'agenzia di stampa "Mti". La scelta fa da corollario alla decisione di Budapest di candidare ufficialmente Trocsanyi al ruolo di futuro commissario ungherese nella Commissione europea. Il Ppe proporrà dunque un altro nome, sempre selezionato tra gli europarlamentari di Fidesz, per il ruolo di vicepresidente dell'Afco. Trocsanyi ha già incontrato due volte la presidente eletta della nuova Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Quest'ultima non ha però ancora rivelato quale portafoglio gli affiderà. (Vap)