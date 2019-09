Pd: Renzi su Calenda, ottimo tecnico, ma priorità stop aumento Iva e rilancio Italia in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, sulle dimissioni dal Pd di Carlo Calenda in seguito alla decisione di fare il governo con il Movimento cinque stelle, ha commentato: "Calenda l'ho scelto come ministro e ambasciatore, gli ho dato molte deleghe e l'ho aiutato in campagna elettorale. E' un ottimo tecnico, ma per me al primo posto c'è da evitare l'aumento dell'Iva, affrontare le questioni economiche e riportare l'Italia in Europa". L'ex premier lo ha detto fuori dal Senato davanti alle telecamere di La7. (Rin)